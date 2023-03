Schwere Hautnebenwirkungen mit Einnahme bestimmter Antibiotika assoziiert

Dass nicht nur Infektionen, sondern auch die Einnahme von bestimmten Arzneimitteln diese heftigen Reaktionen auslösen können, ist bekannt. Hierzu zählen nebst Phenytoin, Carbamazepin und Allopurinol auch verschiedene Antibiotika. Eine internationale Forschungsgruppe rund um Professor Elizabeth Jane Phillips hat in einer Übersichtsarbeit die globale Prävalenz der antibiotika-assoziierten SJS und TEN (inklusive Mischformen) ausgewertet (Lee et al. Worldwide Prevalence of Antibiotic-Associated Stevens-Johnson syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis. 2023. doi:10.1001/jamadermatol.2022.6378).

Hierfür identifizierten die Forscher:innen in einer Literaturrecherche 38 Studien mit insgesamt 2917 Patient:innen, die in 20 Ländern durchgeführt wurden. Sie werteten die Studien hinsichtlich der jeweiligen Fälle und angenommen Ursachen von SJS/TEN, aber auch hinsichtlich der Anfälligkeit für Biases (Verzerrungen) und dem Sicherheitsgrad der Evidenz (certainty of evidence) aus und kamen zu folgenden Ergebnissen.