Vdek stellt Ergebnisse der RESIST-Studie vor

Der vdek wertet das Projekt als Erfolg: RESIST habe „eindrucksvoll bestätigt, dass durch gute Kommunikation und Information die Verordnungszahlen zurückgehen“, so die vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner in einer Presseerklärung. An dem RESIST-Projekt hatten von Mitte 2017 bis Mitte 2019 insgesamt 2.460 Haus-, Kinder- und HNO-Ärzte teilgenommen. Sie lernten zum einen Techniken, um mit Patienten über das Thema Antibiotika zu sprechen. So scheint ein Problem bei deren Verordnung zu sein, dass zu oft der vermeintliche Patientenwunsch erfüllt wird. Fast die Hälfte der teilnehmenden Ärzte glaubte, sie könnte Patienten verlieren, wenn sie ihnen keine Antibiotika verschreiben würde. In der RESIST-Studie hatte sich aber gezeigt, dass die Ärzte sogar öfter Antibiotika verschrieben, als die Erkrankten es sich erhofft oder darum gebeten hatten.