BaWü beschließt Kombimodell zur Gedisa-Finanzierung

Die Finanzierung der neuen Digitaltochter Gedisa, die zum 1. Juli den Betrieb des Apothekenportals vom Deutschen Apothekerverband übernommen hat, stand in den vergangenen Wochen und Monaten auf den Tagesordnungen der Mitgliederversammlungen der Landesapothekerverbände. So auch in Baden-Württemberg, wo der dortige LAV am gestrigen Mittwoch nach Stuttgart geladen hatte. 50 Euro pro Betriebsstätte pro Monat wurden als Anschubfinanzierung veranschlagt, also 600 Euro im Jahr – und zwar bis einschließlich 2024. Ab 2025 soll sich die Gedisa selbst tragen. Einige Verbände, wie Bayern, finanzieren die Summe vollständig aus einer Sonderumlage. Hessen hingegen will das Geld aus dem Haushalt aufbringen und hat deswegen einen Nachtragshaushalt beschlossen.