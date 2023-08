Westfalen-Lippe: Nutzung des Apothekenportals wird teurer

Wer also Mitglied in einem Verband ist, bezahlt automatisch für das Portal und kann es folglich auch in vollem Umfang nutzen. AVWL-Mitglieder hingegen haben die Wahl, ob sie das Portal nutzen möchten und wenn ja, ob in der Voll- oder Basisvariante. Entscheiden sie sich für die Nutzung, können sie sich gegenüber der Gedisa auf eine Rahmenvereinbarung des AVWL mit der Digitalgesellschaft beziehen und bekommen zu den darin vereinbarten Konditionen Zugang zum Portal und seinen Funktionen.

So war es jedenfalls bisher – für Irritation unter den AVWL-Mitgliedern sorgte jedoch eine Ende Juni von der Gedisa verschickte Mitteilung, diese Rahmenvereinbarung laufe zum 30. Juni 2023 aus. Dabei handelte es sich offenbar um ein Missverständnis: Das genannte Datum taucht in der Vereinbarung zwar auf, im fraglichen Passus fixieren die Vertragspartner allerdings lediglich den Preis bis zu diesem Stichtag. Wörtlich heißt es in § 2 Absatz 5 der Vereinbarung unter der Überschrift „Vergütung“: