Ludewig wirbt für das Apothekenportal

Was die Apothekerschaft in der Pandemie geleistet hat, beeindruckt Gottfried Ludewig nachhaltig. Der Volkswirt, der unter Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Abteilung für Digitalisierung im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geleitet hat und der inzwischen bei T-Systems für den Healthcare-Bereich verantwortlich zeichnet, zollte der Apothekerschaft in seinem Vortrag beim Pharmacon in Meran seinen Respekt. In seinem Fachgebiet habe sie sich insbesondere durch eine Initiative ausgezeichnet: das Schaffen der nötigen digitalen Infrastruktur für das Ausstellen von Impfzertifikaten.