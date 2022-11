Besonders groß wird der Aufwand, wenn die Belege händisch ausgefüllt werden, was laut einer Protokollnotiz zum Vertrag zwischen Kassen und DAV explizit vorgesehen ist. Dort heißt es nämlich, dass aufgrund der kurzfristigen technischen Umsetzungsfristen für den Abrechnungsmonat Oktober 2022 ein händisches Ausfüllen des Sonderbelegs sowohl für das Personalienfeld als auch für den Druckbereich der Apotheke erlaubt ist.

Einen bis zwei Euro pro händisch ausgefülltem Beleg

Insider beziffern die Kosten pro Beleg auf etwa einen bis zwei Euro. Klar ist aber nur, wer diese Kosten nicht trägt – die Kassen. Denn in der Protokollnotiz heißt es weiter, dass die händische Erfassung in den Rechenzentren für die Krankenkassen kostenfrei erfolge.

Somit dürften die Kosten für die Digitalisierung der Belege am Ende bei den Apothekern hängenbleiben. Ob sie direkt in Rechnung gestellt werden, so wie es bei den Maskenbelegen der Fall war, oder an anderer Stelle mit eingepreist werden, hängt dann vom jeweiligen Rechenzentrum ab. Fakt ist aber, dass die Apotheken diese Kosten mit in ihre Kalkulation einbeziehen müssen – was das Honorar schmälert.