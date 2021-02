Große Unterschiede bei den Abrechnungsgebühren der Rechenzentren

So verlangt beispielsweise das Abrechnungszentrum NARZ/AVN 0,035 Euro je abgegebener Maske. Die Gebühr wird auf 500 Sets je Apotheke pro Monat begrenzt, also maximal 105 Euro. Bei einer Änderung des Erstattungspreises, die inzwischen nun erfolgt ist, soll die Gebühr angepasst werden, heißt es in einem Schreiben an die Kunden. Die Dienstleister Dr. Güldener und Dick berechnen beide die normale Rezeptgebühr mit Kappung bei 500 Euro Umsatz. Das ARZ Haan verlangt 89 Euro pauschal pro Beleg.

Noventi hat jüngst eine einmalige Kappungsgrenze von 185 Euro je eingereichtem Beleg eingeführt. Für die Januar-Abrechnung erfolgt nachträglich eine Korrekturabrechnung unter Berücksichtigung der Kappungsgrenze, wie die Apothekergenossenschaft am heutigen Dienstag die Apotheker:innen informierte. Einzelne Inhaber berichteten, Noventi veranschlage 0,85 Prozent des Masken-Umsatzes, aber auch 0,6 und 1,0 Prozent scheinen vorzukommen. Brutto 1,25 Prozent fallen beim ARZ Darmstadt an. Besonderheit hier: Das Geld wird „unverzüglich“ überwiesen. Dem Vernehmen nach schwanken bei anderen Unternehmen die Gebühren zwischen 0,95 und 1,25 Prozent.

Apotheken können bis zu 9.999 Sets à sechs Masken auf einem NNF-Beleg abrechnen. Bereits bei einer Couponzahl im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich monatlich, liegt der Wert eines NNF-Belegs im fünfstelligen Bereich. Das ist deutlich mehr als auf den meisten Rezepten. Regulär verlangen die Rechenzentren zwischen 0,12 und maximal 0,79 Prozent. Zudem ist der Umsatz normalerweise bei 500 Euro Umsatz gedeckelt.

Neben der Tatsache, dass Gebühren erhoben werden, sorgte teils auch die mangelnde Transparenz einiger Abrechnungszentren für Unmut. Viele Apotheker:innen blieben lange im Ungewissen, was denn da finanziell auf sie zukomme. Wie nun verfahren wird, wo der Erstattungsbetrag gesenkt wurde, ist noch nicht klar. Denn aus dem Sonderbeleg geht nicht hervor, welche Masken auf Vorlage von Voucher eins beziehungsweise Voucher 2 abgegeben wurden.