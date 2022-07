Wie aus einer Idee ein Konzept wurde – und wer dahintersteckt

Vor rund einem Jahr hatte DAZ-Redakteur und Apothekenwirtschaftsexperte Dr. Thomas Müller-Bohn ein zweistufiges Abrechnungskonzept der Dienstleistungshonorare vorgeschlagen („So könnte es laufen – Vorschlag für ein Abrechnungskonzept zum Dienstleistungshonorar“, DAZ 2021, Nr. 22, S. 20). Eine Grundidee dieses Konzepts ist, dass den Apotheken in der ersten Stufe eine „gesicherte Honorarsumme“ ausgezahlt wird. Die Unsicherheit über die Zahl der erbrachten Leistungen wird in einen anschließenden zweiten Honorierungsschritt verschoben.