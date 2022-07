Aus diesem Grund wird von der Weiterverarbeitung von Filmtabletten in Pulvermischungen zur Kapselbefüllung tendenziell abgeraten, was auch im Hinblick auf die Verarbeitung als dispergierte Phase in Suspensionen für Verunsicherung sorgt. Laut NRF lässt sich der Filmüberzug marktüblicher Ibuprofen-Tabletten jedoch gut zerkleinern, sodass ein gleichmäßiges Pulver für die Weiterverarbeitung entsteht, auch eine Agglomeratbildung durch den Filmbildner wurde bislang nicht beschrieben. Dementsprechend empfiehlt das NRF die, derzeit von den Lieferengpässen (noch?) nicht betroffenen Darreichungsformen als Ausgangsstoff einzusetzen, ohne dabei bestimmte Handelspräparate namentlich zu empfehlen.

Granulate und Pulver waren bisher nicht Gegenstand der Untersuchungen des NRF. Vieles spricht jedoch dafür, dass sich Präparate wie Ibuprofen AL direkt, IBU-Ratiopharm direkt oder Ibuprofen Puren Granulat auch als Ausgangsstoff zur rezepturmäßigen Herstellung einer Ibuprofen-Lösung oder -Suspension eignen – möglicherweise sogar besser als die untersuchten Filmtabletten.