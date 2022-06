EMA prüft Zulassungserweiterung des Pocken-Impstoffs Imvanex

Die Entscheidung der EMA, nun auch für Europa eine Zulassungserweiterung zu prüfen, basiere auf Ergebnissen von Laborstudien – also nicht-klinischen Daten. Diese sollen darauf hindeuten, dass Imvanex die Produktion von Antikörpern gegen das Affenpockenvirus bewirkt. Das Angebot an Imvanex sei in der EU derzeit sehr begrenzt, in diesem Zusammenhang verweist auch die EMA auf den in den USA zugelassenen Impfstoff Jynneos.

Die „Emergency Task Force“ (ETF) der EMA hat angesichts der limitierten Verfügbarkeit von Imvanex empfohlen, Jynneos auch in der EU zu verwenden. Damit will sie die nationalen Behörden bei der Entscheidung unterstützen, Jynneos vorübergehend zu importieren. Die ETF ist auch der Grund, warum die EMA mit der Prüfung von Imvanex begonnen hat, ein formaler Antrag auf Zulassungserweiterung liegt noch nicht vor. In einem extra veröffentlichten Dokument kann die Einschätzung der ETF gesondert eingesehen werden. Daraus geht beispielsweise hervor, dass die Verwendung des Impfstoffs – sei es gegen Affenpocken oder Pocken – sich auf Immunogenitätsdaten bei Menschen und Tieren stütze, aber auch auf den Schutz von Tieren, die mit dem Virus infiziert wurden.