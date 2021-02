EU will den Kampf gegen Virusvarianten verstärken

Für den Nachweis, die Analyse und Bewertung von Virus-Varianten will die Kommission aus EU-Mitteln mindestens 75 Millionen Euro locker machen. Das Geld soll in die Entwicklung spezialisierter Tests auf neue Varianten und die Förderung der Genomsequenzierung in den Mitgliedstaaten investiert werden. Als Zielvorgabe soll bei 5 Prozent der positiven Tests eine Genomsequenzierung durchgeführt werden. Darüber hinaus will die EU die Forschungstätigkeiten und den Datenaustausch über Varianten mit weiteren 150 Millionen Euro aus EU-Töpfen unterstützen. Ein neues Netz für klinische Prüfungen zu COVID-19 mit Namen VACCELERATE soll Entwickler enger zusammenbringen und dafür sorgen, dass schrittweise auch Kinder und junge Erwachsene in die Prüfungen einbezogen werden. An dem Netz sind nach Kommissionsangaben 16 EU-Mitgliedstaaten und fünf assoziierte Länder, darunter die Schweiz und Israel, beteiligt.