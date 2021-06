Mehr Umsatz und mehr Hochpreiser

Die traditionelle Vertreterversammlung der Sanacorp fand am 19. Juni 2021 zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte virtuell statt. Die andauernden Einschränkungen der Corona-Pandemie führten auch in diesem Jahr zu der Entscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat, ein digitales Event auszurichten, heißt es in der Pressemeldung dazu. Herbert Lang, Vorsitzender des Vorstandes, berichtete demnach ausführlich über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2020. Während der pharmazeutische Großhandelsmarkt um 5,4 Prozent auf 34,6 Milliarden Euro wuchs, konnte die operative Tochter der Sanacorp Pharmahandel GmbH eine Steigerung von 6,79 Prozent und einen Gesamtjahresumsatz von 5,22 Milliarden Euro verzeichnen. Der Ertrag belief sich auf ein Vorsteuerergebnis von 20,5 Millionen Euro und lag damit 2,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Umsatzrendite betrug nun 0,39 Prozent im Geschäftsjahr 2020. Kritisch wird bei der Sanacorp aber die Entwicklung bei den „Hochpreisern“ gesehen. Diese umfassen laut dem Bericht bei Sanacorp inzwischen rund 29 Prozent des Umsatzes. Allerdings, so legte Lang dar, sei die Margendeckelung mit Blick auf die hohen Risiken und Vorfinanzierungen ein merkliches Spannungsfeld. Das positive Jahresergebnis ermöglichte die Auszahlung einer zusätzlichen Erfolgsprämie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.