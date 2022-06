1.500 Euro Prämie für die schnellsten Apotheken

Heute stellten die beiden „Chef-Enthusiasten“ das Förderprogramm des Vereins für Arztpraxen und Apotheken vor. Es ist gekoppelt an eine wissenschaftliche Evaluation, die an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden durchgeführt wird. „Wir möchten durch die Begleitstudie Erkenntnisse gewinnen, was bereits gut, aber auch weniger gut läuft und was den Arztpraxen und Apotheken in der Phase der Umsetzung hilft, welche Informationsdefizite seitens der Patient:innen bestehen und Strategien ableiten, um mögliche Defizite zu beheben“, erläutert Professor Steffen Hamm, Lehrstuhl für digital Healthcare Management, OTH Amberg-Weiden. Konkret gibt es Fragebögen für Arztpraxen, Apotheken sowie für Patienten, die Einblick in die Strukturen, Prozesse und Ergebnisse rund um die elektronische Verordnung geben sollen. Diese Erkenntnisse sollen möglichst schnell gewonnen werden, damit sie schon ab September in die flächendeckende Umsetzung einfließen können, wie Hamm betonte. Übrigens ist auch Steffen Hamm ein E-Rezept-Enthusiast und nimmt für seine Arbeit kein Geld, wie König betonte.

So können Apotheken und Praxen am Förderprogramm teilnehmen

An dieser Studie teilzunehmen, ist eine der Bedingungen des Förderprogramms. Gelockt werden Arzptraxen mit einer Prämie von 3.000 Euro, Apotheken mit 1.500 Euro. Allerdings ist der von den Vereinsmitgliedern gefüllte Fördertopf limitiert, rund eine halbe Million Euro stehen zur Verfügung für rund 130 Arzt- bzw. Zahnarztpraxen und jeweils fünf Apotheken pro Bundesland. Welche Anforderungen sind also noch zu erfüllen, um mitmachen zu können?