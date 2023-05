Die E-Rezept Enthusiasten feiern Geburtstag: Vor einem Jahr am 10. Mai 2022 wurde der Verein gegründet, um die Einführung der elektronischen Verordnung in Deutschland voranzutreiben. Man habe mit „gebündelten Kräften“ versucht, „dem E-Rezept eine Stimme zu verleihen“, so Ralf König, der 1. Vorsitzende der E-Rezept Enthusiasten. „Nun freuen wir uns auf den Referentenentwurf und die verpflichtende Einführung mit Januar 2024“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins vom gestrigen Dienstag.