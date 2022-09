Eingereicht wurden die meisten E-Rezepte in Papierform, hinsichtlich prozessualer Veränderungen in den Praxen/Apotheken lässt sich der Auswertung bisher kein einheitliches Bild zeichnen. Was die Aufklärung der Patient:innen betrifft, gehen die Meinungen zwischen Ärzt:innen und Apotheker:innen auseinander. Während erstere diese Aufgabe eher bei anderen sehen, zum Beispiel bei den Krankenkassen oder beim Bundesgesundheitsministerium, sehen die Pharmazeut:innen sich vor allem selbst in der Pflicht. Die E-Rezept-Enthusiasten halten dies allerdings auch nicht für eine alleinige Aufgabe der Leistungserbringer. Die Kassen und die Politik müssen in ihren Augen hier unbedingt nachbessern. Überhaupt halten sie die fehlende Kommunikation für das größte Versäumnis bei der E-Rezept-Einführung – und zwar in alle Richtungen. So sei weder den Patient:innen noch den Leistungserbringer:innen der Nutzen kommuniziert worden.

Die Teams in den Apotheken und Praxen sind der Auswertung zufolge überwiegend zufrieden bis sehr zufrieden oder mindestens neutral gegenüber dem E-Rezept eingestellt. Ein Großteil der Praxen will künftig nur noch E-Rezepte ausstellen – in Zukunft auch papierlos mittels eGK oder über die App.

Das unterstreiche, was König auch in seiner täglichen Praxis sieht – der Apotheker unterstützt derzeit zahlreiche Arztpraxen bei der Einführung: „Nutzen kommt durch Nutzung.“ Es mache einen großen Unterschied, ob eine Praxis mal ein E-Rezept ausstellt beziehungsweise eine Apotheke mal eins beliefert oder ob E-Rezepte in der Regelversorgung zum Einsatz kommen.