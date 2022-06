In der aktuellen Impfempfehlung der STIKO ist Nuvaxovid zur Grundimmunisierung ab 18 Jahren in einer Dosis von je 5 µg aufgeführt. Zur Auffrischimpfung wird er allerdings noch nicht empfohlen. Aufgefrischt werden kann die Grundimmunisierung mit Nuvaxovid aber dennoch – mit einem mRNA-Impfstoff. Außerdem empfiehlt die STIKO derzeit Nuvaxovid nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anzuwenden – „aufgrund fehlender Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit des enthaltenen Adjuvans Matrix M“. In Einzelfällen könne die Impfung aber dennoch erwogen werden, „z.B. wenn eine produktspezifische, medizinische oder sonstige Kontraindikation gegen mRNA-Impfstoffe besteht“, heißt es.