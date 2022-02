STIKO: Aspiration bei COVID-19-Impfung sinnvoll

Eigentlich empfiehlt die STIKO bei der Injektion von Impfstoffen generell auf eine Aspiration zu verzichten. 2016 hat die STIKO erstmals Hinweise zur Schmerz- und Stressreduktion beim Impfen in ihren Empfehlungen aufgenommen, und seitdem weist sie darauf hin, „dass eine Aspiration vor der Injektion nicht notwendig ist und bei intramuskulären Injektionen vermieden werden soll, um Schmerzen zu reduzieren.“ Die Blutgefäße an den Körperstellen, die für die Injektion von Impfstoffen empfohlen sind (M. vastus lateralis oder M. deltoideus) und in Reichweite der Nadel liegen, seien zu klein, um eine versehentliche intravenöse Gabe zu ermöglichen, heißt es zur Erklärung. Berichte über Verletzungen von Patienten aufgrund unterlassener Aspiration gebe es nicht, erklärte die STIKO 2017. Die „Hinweise zur Schmerz- und Stressreduktion beim Impfen“ können online (Stand August 2018) eingesehen werden. Auch dort heißt es zu allen Impfungen (außer den COVID-19-Impfungen): „Die intramuskuläre Injektion soll altersunabhängig ohne Aspiration erfolgen.“