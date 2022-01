Noch kein Liefertermin für den Impfstoff von Novavax

Wann kommt der Impfstoff von Novavax? Diese Frage stellen sich vor allem diejenigen, die bezüglich der derzeit verfügbaren COVID-19-Impfstoffe auf mRNA- oder Vektorbasis Bedenken oder Vorbehalte haben. Bereits im August hat die EU-Kommission sich in einem Vorabkaufvertrag bis zu 200 Millionen Dosen von Nuvaxovid gesichert. Im Dezember ist dann die Zulassung erfolgt. Die ersten Dosen sollen „voraussichtlich im Januar in Europa ankommen“, hieß es damals. Ähnlich äußerte sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Wir haben vier Millionen Impfdosen bestellt und rechnen mit einer Lieferung im Januar“, kündigte er in einer Pressekonferenz an.