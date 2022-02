GSK/Sanofi planen Zulassung für zweiten proteinbasierten COVID-19-Impfstoff

Die Studie lief in den Vereinigten Staaten, Asien, Afrika und Lateinamerika, geimpft wurde an Tag 1 und Tag 22. Dabei schützte einer Mitteilung von GSK zufolge Vidprevtyn® zu 100 Prozent vor schwerem COVID-19 und Hospitalisierung (0 vs. 10 Fälle nach Dosis 1 und 1 vs. 4 Fälle nach Dosis 2), zu 75 Prozent vor moderater bis schwerer Corona-Erkrankung (3 vs. 11 Fälle), während die Wirksamkeit gegen symptomatisches COVID-19 jeglicher Schwere bei lediglich 57,9 Prozent lag. Vor Delta soll der Impfstoff ersten Daten zufolge zu 77 Prozent schützen.