Die Begründung des Schiedsspruchs zeigt, dass sich die Schiedsstelle ausführlich mit der Frage nach einem angemessenen Preis für eine Beratungsminute eines Apothekers beschäftigt hat. Dazu hat sie den einheitlichen Bewertungsmaßstab für vertragsärztliche Leistungen (EBM), aber nicht die an Privatpatienten orientierte Gebührenordnung herangezogen. Der Deutsche Apothekerverband habe in Anlehnung an die Ziffer 03120 (Beratung, Erörterung und/oder Abklärung) 1,73 Euro pro Minute gefordert. Der Schiedsspruch orientiere sich aber an der Ziffer 03230 (problemorientiertes ärztliches Gespräch). Dies ergebe 1,44 Euro pro Minute, einschließlich eines Gemeinkostenanteils. Dieser Betrag müsse wegen des unterschiedlichen Unternehmer- bzw. Arbeitslohns korrigiert werden. Der GKV-Spitzenverband habe dabei eine Orientierung am Gehalt eines angestellten Apothekers gefordert. Der Schiedsspruch orientiere sich hingegen am kalkulierten Arbeitslohn eines Krankenhausapothekers von etwa 90.000 Euro pro Jahr. Letztlich ergebe dies 1,17 Euro pro Minute, einschließlich anteiliger Gemeinkosten. Für PTA würden 60 Prozent davon angesetzt. Die Schiedsstelle hat damit offenbar einen Weg zwischen den Forderungen der Apotheker und der Krankenkassen gewählt. Dennoch wurden die Preise nicht im Konsens vereinbart. Für die sich abzeichnende Diskussion mit den Ärzten ist festzuhalten, dass die Beträge aus der Ärztehonorierung abgeleitet, dann aber mit einem deutlichen Abschlag versehen wurden.