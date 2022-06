Zudem ist nicht sicher, welcher Anteil der Leistungen überhaupt honoriert wird. Das betrifft den zweiten Aspekt. Die Vertragspartner standen hier vor einer sehr schweren Aufgabe. Begrenzte Mittel müssen auf prinzipiell unbegrenzte Leistungen verteilt werden. Es muss daher einen Plan für gekürzte Zahlungen geben. Diese Schattenseite ist angesichts der gesetzlichen Vorgaben unvermeidbar. Die helle Seite des Themas ist der Mechanismus, mit dem dieses Problem angegangen wird. Es gibt zwei Schritte mit einer ungekürzten und einer gekürzten Honorierung. Letztere teilt sich weiter in drei Prioritätsstufen. Das klingt kompliziert, aber es sorgt für ziemlich viel Planungssicherheit. Die Apotheken können Dienstleistungen für 1000 Euro pro Quartal erbringen und erhalten dafür eine sichere Honorierung. Auch wenn einige Apotheken in sehr großem Stil Dienstleistungen anbieten, bleiben allen jeweils die 1000 Euro pro Quartal mit den festlegten Preisen. Was darüber hinausgeht, kann gekürzt werden. Dabei ist das Kürzungsrisiko umso größer, je niedriger die Priorität der Leistung ist. Die verbliebenen Mittel werden also nicht gleichmäßig auf alle Leistungen verteilt. Damit soll ein Anreiz gesetzt werden, die höher priorisierten Leistungen zu erbringen. So schreibt es auch die ABDA.