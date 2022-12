Seine Idee, einen Fonds zu schaffen, mit dem die Apothekeninhaber:innen in Brandenburg die PTA-Ausbildungsvergütung finanzieren, hatte er bereits bei der vergangenen Kammerversammlung im Juni vorgestellt. Ein halbes Jahr später sollte nun die Kammerversammlung abstimmen: Soll eine monatliche Ausbildungsvergütung in Höhe von 450 Euro im Monat (259.200 Euro im Jahr) für die PTA-Schüler:innen in Eisenhüttenstadt künftig über einen bei der Kammer zu etablierenden und durch sie verwalteten Fonds, der durch einen zusätzlichen Beitrag der Inhaber:innen gespeist wird, finanziert werden? Tründelberg warb nochmals für sein Modell und zeigte sich offen dafür, es auch an Bedingungen zu knüpfen. Etwa an einen bestimmten Notendurchschnitt oder dass die Schüler:innen Landeskinder sind. Auch könnten Stipendiengeber von der Zahlung ausgenommen werden. Ganz auf Freiwilligkeit will er aber nicht setzen – „so wird der Fonds nicht voll“.

Ein falsches Signal an den Staat?

Die Mitgliederversammlung diskutierte die Pros und Kontras ausführlich. Es gab durchaus Zuspruch für die Idee, schließlich ist allen Apotheken an gut ausgebildeten PTA gelegen. Kritisch äußerten sich allerdings unter anderem Kammerpräsident Jens Dobbert sowie der Vorsitzende des Landesapothekerverbands Brandenburg, Olaf Behrendt. Die wichtigsten Gegenargumente: Wenn die Apotheken nun selbst zahlen, signalisiere das dem Staat, die Apotheken hätten doch noch Effizienzreserven. Dabei sei die Landesregierung bei der Ausbildung in der Pflicht. Zudem: In einen Fonds einzuzahlen, von dem man nicht wisse, was am Ende dabei rauskommt, sei kaum zu vermitteln. Auf der anderen Seite wurde eingewandt, dass „nichts machen auch keine Option“ sei. Dobbert verwies auch noch darauf, dass die Kammer die PTA-Schule schon jetzt unterstütze. Rund 14.000 Euro sind dafür im Kammerhaushalt vorgesehen.

Am Ende stimmten 23 der anwesenden Mitglieder der Kammerversammlung gegen den Antrag, acht dafür und vier enthielten sich.