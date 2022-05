Pharmazeutische Dienstleistungen: Schiedsstelle hat entschieden

„Das Verfahren ist weitgehend zu einem Ergebnis gekommen“, erklärte ABDA-Sprecher Reiner Kern gegenüber der DAZ.

Allerdings muss sich die breite Apothekerschaft noch weiter in Geduld üben, bis sie was zu den Details erfährt: Denn: Ein schriftlicher Schiedsspruch liegt nämlich noch nicht vor. Sowohl der DAV als auch der GKV-Spitzenverband wollten sich daher noch nicht zu den Inhalten äußern. Wann der Schiedsspruch vorliegen wird, sei nicht bekannt, so die Rahmenvertragspartner. Kern erklärte: „Sobald er vorliegt, können umgehend weitere Informationen zur Verfügung gestellt und Einschätzungen vorgenommen werden“.