Neuer variantenspezifischer Impfstoff gegen Omikron ab Anfang 2022?

„Wir haben von Anfang an betont, dass wir bei der Bekämpfung der Pandemie unbedingt proaktiv handeln müssen, wenn sich das Virus weiterentwickelt. Die Mutationen in der Omikron-Variante sind besorgniserregend und seit einigen Tagen arbeiten wir so schnell wie möglich an der Umsetzung unserer Strategie zur Bekämpfung dieser Variante“, sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. „Wir haben drei Schutzlinien, die wir parallel vorantreiben: Erstens haben wir einen höher dosierten Booster von mRNA-1273 (100 µg) evaluiert. Zweitens untersuchen wir bereits zwei multivalente Booster-Kandidaten in der klinischen Entwicklung. Diese sind darauf ausgelegt, Mutationen, wie sie in der Omikron-Variante aufgetaucht sind, zu antizipieren. Die Daten werden in den kommenden Wochen erwartet. Drittens bringen wir einen Omikron-spezifischen Booster-Kandidaten (mRNA-1273.529) rasch voran.“ Das teilt die Firma Moderna aktuell in einer Pressmitteilung mit. Die beschriebenen zwei multivalenten Booster-Kandidaten würden auf der Grundlage der Beta- und Delta-Variante untersucht, heißt es. Man sei zudem grundsätzlich in der Lage, neue Kandidaten innerhalb von 60 bis 90 Tagen in die klinische Testphase zu bringen.