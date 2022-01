Impfstoffentwickler sollen multivalente Corona-Impfstoffe erforschen

Prof. Dr. Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München (TUM) und am Helmholtz Zentrum München, sprach von einem „Kommunikationsfehler“ in der Vergangenheit, die zweifache Impfung zunächst als vollständige Impfung zu bezeichnen. „In einer Studie, die sich jetzt bei Nature Medicine im Review befindet, die als Preprint schon draußen ist und hoffentlich nächste Woche oder vermutlich nächste Woche erscheinen wird, sehen wir, dass es nicht nur zu einer Verbreiterung der Antikörperantwort kommt, sondern auch zu qualitativ hochwertigeren Antikörpern“, erklärte sie zum Nutzen einer dritten Dosis. Antikörper könnten leicht an die Oberfläche binden oder ganz fest. Man spreche dabei von „Avidität“. „Und diese erhöhte Avidität, die sieht man wirklich eben nach dem dritten Kontakt mit diesem Antigen“, sagte Protzer.