In Deutschland steigt der gesetzliche Mindestlohn. Wie der Bundestag am heutigen Freitag in Berlin beschloss, müssen Arbeitnehmer:innen dann mindestens 12 Euro pro Stunde erhalten. In Apotheken könnten beispielsweise Apotheker:innen unter Aufsicht davon profitieren. Zugleich steigt die Grenze für Minijobs im Oktober von 450 auf 520 Euro.