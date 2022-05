Wer in Deutschland als Apotheker:in tätig sein möchte, sein Studium aber im Ausland absolviert hat, benötigt eine staatliche Anerkennung seiner Ausbildung: entweder in Form einer Approbation oder einer Berufserlaubnis. Letztere wird allerdings nur temporär ausgestellt und erlaubt lediglich das Arbeiten unter Aufsicht eines Apothekers oder einer Apothekerin. Die Kammern empfehlen ausländischen Apotheker:innen aus dem Nicht-EU-Ausland, während das Verfahren zur Erteilung der Approbation läuft, als Apotheker unter Aufsicht zu arbeiten und sich so auf die Kenntnisprüfung, die die Mehrheit der Apotheker:innen aus Drittstaaten absolvieren müssen, vorzubereiten. Die Berufserlaubnis wird für zwei Jahre erteilt und kann auch nicht verlängert werden. Sie muss bei den zuständigen Behörden beantragt werden. Informationen darüber, welche das sind, findet man auf der Homepage der jeweiligen Apothekerkammer.