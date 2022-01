So viel verdienen Apothekenmitarbeiter künftig mehr

Die Apothekengewerkschaft Adexa und der Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken (ADA) haben sich auf einen neuen Gehaltstarifvertrag geeinigt. Die Verhandlungen über den neuen Gehaltstarifvertrag seien geprägt gewesen von den politischen Aussagen und Planungen der neuen Bundesregierung, den Mindestlohn umgehend auf 12,00 Euro anzuheben, so der Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt in einer Rundmail an seine Mitglieder vom heutigen Tag. Auch, wenn der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens des Mindestlohns noch nicht bekannt sei. Eine gemeinsame Pressemitteilung der Apothekengewerkschaft Adexa und des Arbeitgeberverbandes ADA steht noch aus.