Für Midijobber, die nach den neuen Regelungen in den Minijobbereich rutschen, also Beschäftigte, die bis zum 30. September 2022 durchschnittlich 450,01 bis 520,00 Euro im Monat verdienen und somit in allen Zweigen der Sozialversicherung versicherungspflichtig sind, gibt es Übergangsregeln.

So bleiben diese Arbeitnehmer:innen in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung sowie in der Arbeitslosenversicherung bis längstens zum 31. Dezember 2023 unter den bisherigen Regelungen für einen Midijob versicherungspflichtig und behalten in dieser Zeit auch den Versicherungsschutz. In der Rentenversicherung unterliegen sie ab dem 1. Oktober 2022 der Versicherungspflicht auf Basis der Minijobs, von der kann man sich jedoch befreien lassen.