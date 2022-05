Mit geeinter Stimme und so schnell wie möglich – die Bundesapothekerkammer (BAK) hätte das Positionspapier zur Novellierung der Approbationsordnung am liebsten ohne große Turbulenzen direkt an das Bundesgesundheitsministerium geleitet. Doch die Interessenvertreterinnen und -vertreter, die sich zuvor jahrelang am Runden Tisch trafen, um über die Apothekerausbildung der Zukunft zu beratschlagen, haben offenbar so manche Probleme mit dem Papier.