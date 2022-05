Im November 2019 beschloss die Mitgliederversammlung der Bundesapothekerkammer (BAK), die Approbationsordnung novellieren zu wollen. Unter anderem mit Vertretern des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD), des Verbands der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft und der Apothekengewerkschaft ADEXA wurde ein Runder Tisch ins Leben gerufen und man traf sich regelmäßig zu Beratungen und Verhandlungen. Herausgekommen ist ein Positionspapier, das die BAK in ihrer Mitgliederversammlung am 11. Mai 2022 absegnete.