Cytisin – Revival eines alten Wirkstoffs zur Tabakentwöhnung

So sollen im Zweiten Weltkrieg die getrockneten Blätter von russischen Soldaten in Ermangelung an echtem Tabak als Ersatz geraucht worden sein. Später entdeckte man, dass das enthaltene Alkaloid Cytisin Nicotin-ähnliche Wirkung hat, ohne dabei suchterzeugend zu sein wie Nicotin. Cytisin wurde bis Ende der 1980er-Jahre erfolgreich in den osteuropäischen Ländern unter dem Handelsnamen Tabex® zur Raucherentwöhnung verwendet. Nach der Wende geriet es jedoch weit­gehend in Vergessenheit.