Nikotinhaltige E-Zigaretten erfolgreicher als Nikotinersatz

Helfen E-Zigaretten bei der Entwöhnung von Tabakzigaretten, und haben sie irgendwelche unerwünschten Effekte? Diese Frage versuchten Wissenschaftler des internationalen Forschungsnetzwerks Cochrane zu beantworten. Sie begründen ihre Motivation damit, dass ein Rauchstopp von Tabakzigaretten das Risiko für Lungenkrebs oder andere Erkrankungen verringert, es vielen Rauchern jedoch schwerfällt, mit dem Tabakrauchen aufzuhören. Cochrane wollte herausfinden, ob E-Zigaretten die Raucher hierbei unterstützen könnten. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse unter „Electronic cigarettes for smoking cessation” am 14. Oktober in der Cochrane-Database.