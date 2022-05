Es geht in die dritte Runde: Nach zwei erfolgreichen Cannabis Gipfeln startet am 23. Mai 2022 der dritte Cannabis Gipfel online. Welche spannenden Themen erwarten Sie in diesem Jahr? Kurzum: Der gesamte Cannbis-Prozess (abgesehen vom Anbau), sprich: die Annahme und Prüfung der ärztlichen Verordnung, die Bestellung der zu verarbeitenden Rohstoffe sowie deren Identitätsprüfung und nicht zuletzt die Herstellung der Rezeptur und Ihre Beratung bei Abgabe von Cannabis-haltigen Arzneimitteln. Besonderes Augenmerk legen die fünf hochkarätigen Referent:innen 2022 auf Dronabinol – warum? Weil davon die meisten Apotheker:innen profitieren, denn: Dronabinol macht dem BfArM zufolge rund zwei Drittel aller Cannabis-Verordnungen aus.