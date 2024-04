Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken war das Projekt der Ampelregierung. Nun ist sie in trockenen Tüchern. Nachdem der Bundesrat vorletzte Woche das Cannabisgesetz passieren ließ und es am Gründonnerstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, ist es wie geplant am 1. April in Kraft getreten. Mit der Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken haben Apotheken zwar nichts zu tun, Auswirkungen hat das Gesetz aber dennoch: Medizinalcannabis und Dronabinol sind keine Betäubungsmittel mehr. Sie jetzt also auf einem „normalen“ beziehungsweise E-Rezept zu verordnen.