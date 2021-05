„Erreicht Menschen, die sich sonst nicht hätten impfen lassen“

Im Juli 2020 haben der Apothekerverband Nordrhein (AVNR) und die AOK Rheinland/Hamburg das bundesweit erste Modellprojekt zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen in Apotheken beschlossen. Das Projekt wurde in der Grippesaison ab September umgesetzt. Mehr als 250 Apothekerinnen und Apotheker aus etwa 125 Apotheken wurden von Ärztinnen und Ärzten für ihre neue Aufgabe geschult. Die obligatorischen Schulungen basierten auf Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Von September 2020 bis Januar 2021 konnten trotz eines zeitweiligen Mangels an Impfstoffen mehr als 400 Impfungen durchgeführt werden.