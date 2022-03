Filialleitung in Teilzeit? Das geht!

Nicht jede:r, der oder die bereit ist, mehr Verantwortung und Führungsaufgaben zu übernehmen, kann Vollzeit arbeiten. Einige Aufsichtsbehörden lassen für Filialleitungen in Apotheken nur 40-Stunden-Verträge zu. Selbst wenn das Team und die Apothekenleitung offen für eine Filialleitung in Teilzeit sind, ist diese selten möglich. Die DAZ wollte deshalb von Ihnen wissen: Wie stehen Sie zur Führung in Teilzeit? Die Mehrheit spricht sich für eine Öffnung in Richtung mehr Teilzeit aus.