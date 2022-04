Verbessern Antidepressiva die Lebensqualität?

So betrachtet ist die Studie also wenig aussagekräftig. Allerdings fügt sie sich ein, in eine fortbestehende wissenschaftliche Debatte. So haben laut SMC frühere Meta-Analysen, den Effekt von Antidepressiva in randomisierten klinischen Studien mit geringeren Stichprobengrößen und kürzeren Beobachtungszeiträumen untersucht. Diese Meta-Analysen würden, mit kleinen bis moderaten Effektstärken, zeigen, dass Antidepressiva kurzfristig wirksamer als Placebo sind. Sie sollen die Lebensqualität geringfügig verbessern. In Kombination mit einer Psychotherapie sind sie außerdem effektiver als Antidepressiva oder Psychotherapie allein. Dennoch: Laut einer Meta-Analyse aus 2009 sollen rund 70 Prozent des Effekts von Antidepressiva auf den Placebo-Effekt zurückzuführen sein.