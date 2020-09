Der Stellenwert von Trizyklika bei psychiatrischen Erkrankungen

In Anlehnung an den Verfasser des Werkes „Herr der Ringe“ lud Prof. Dr. med. Thomas Herdegen, Kiel, die Zuhörer seines Vortrages auf der Interpharm online zu einer „tolkienen“ Reise in das „Land“ der trizyklischen Neuropharmaka ein. Eine seiner wichtigsten Take-Home-Messages: „Bitte verachten Sie diese Wirkstoffe nicht, denn wir haben nur wenige Alternativen. Dieses pharmazeutische Gold, auch wenn es nicht mehr so glänzt wie früher, sollten wir weiterhin wertschätzen.“