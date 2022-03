Bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ist die Verärgerung groß. „Das Problem beweist einmal mehr, dass neue Anwendungen erst ausreichend getestet werden müssen, bevor sie in die Praxen ,ausgerollt` werden“, sagte KBV-Sprecher Roland Stahl am Montag auf Nachfrage der DAZ. Es sei ärgerlich und für die Ärztinnen und Ärzte frustrierend, wenn nur unzureichend getestete und mit Fehlern behaftete Produkte in die Praxen gelangen. „Ein Unding ist es, wenn dann auch noch die Behörde des Datenschutzbeauftragten den Ärzten die Verantwortung in die Schuhe schieben will für Unzulänglichkeiten, die sie nun wirklich nicht zu verantworten haben“, so Stahl. Das Thema werde am kommenden Freitag eine Rolle in der KBV-Vertreterversammlung spielen. Bereits am vergangenen Freitag hatte die KBV einen Brief an die Gematik und zur Kenntnis an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geschickt. Darin fordert sie die Gematik auf, zeitnah Antworten auf entstandene Fragen zu geben, etwa wie es zu den Problemen kommen konnte, wie nun mit den betroffenen Konnektoren umzugehen ist und welche Lehren aus dem Vorgang gezogen würden.