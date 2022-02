Kann man sich überhaupt gegen alles schützen?

100 Prozent wird es nie geben, aber die Hürden für Angreifer können mit relativ wenig Aufwand sehr hoch gelegt werden. Die „richtige“ Kombination entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.

Wie wichtig ist neben technischen Vorkehrungen der Faktor „Mensch“, also das Sensibilisieren der Mitarbeiter?

Die Technik bei Firewalls etc. ist derzeit so gut, dass hier kein Hacker direkt angreift. Bleibt also nur noch der Faktor Mensch …