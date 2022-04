Wie Lieferando für Apotheken?

Allerdings gibt es auch einen entscheidenden Unterschied zwischen der Restaurantplattform und den Apothekenlieferdiensten. Während man sich bei Lieferando bewusst für ein Restaurant entscheidet – zum Beispiel, weil man die Pizza eines bestimmten Restaurants essen möchte –, wählt man bei den Apothekenbestellplattformen lediglich ein Produkt. Die Apotheke dahinter tritt völlig in den Hintergrund. Die Aspekte, mit denen eine individuelle Apotheke bei den Patient:innen punkten und sie damit an sich binden kann, spielen keine Rolle – der Patient bestellt bei Mayd, First A oder wem auch immer, aber nicht bei einer bestimmten Apotheke. Die „Partnerapotheke“ ist also komplett austauschbar, ohne dass es der Patient merkt, und zwar nicht nur gegen eine andere Apotheke, sondern, auch, wenn es die gesetzliche Lage irgendwann erlauben sollte, gegen ein Arzneimittellager, aus dem heraus beliefert wird. Dass Lieferando selbst in einer zentralen Küche von Pizza über Sushi bis hin zu Schweinsbraten alles kocht, ist hingegen eher unwahrscheinlich.