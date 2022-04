Lieferdienst Knuspr: Neben Pudding auch Pillen

Die letzte Meile auf dem Weg zum Kunden hat in den vergangenen Monaten mehrere Unternehmensgründer bewogen, die Distanz zwischen Apotheken und Endverbrauchern organisatorisch und geschäftlich zu überbrücken. Start-ups wie Kurando, Cure, Mayd oder First A haben es sich zur Aufgabe gemacht, Arzneimittel sowie Schönheits- und Pflegeprodukte innerhalb kurzer Zeit ab Bestellung bei Apotheken abzuholen und den Kunden bis an die Haustür zu liefern.