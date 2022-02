Vorsicht ist bei Latexkondomen dann geboten, wenn zusätzlich fett- und ölhaltige Produkte im Intimbereich zur Anwendung kommen – Cremes, Salben, Zäpfchen und Tabletten an und in der Vagina oder am Penis (Cremes, Salben) oder auch bestimmte Gleitgele. Hellhörig sollte Apothekenpersonal insbesondere werden, wenn in diesen Arzneimitteln oder Medizinprodukten (oder Kosmetika) Vaselin, Stearate und Paraffine als Inhaltsstoffe enthalten sind.