Hormonfrei verhüten

Die am besten untersuchte und validierte Variante der natürlichen Familienplanung ist laut Leitlinie die symptothermale Methode nach Sensiplan (www.sensiplan.de). Koordiniert von der Arbeitsgruppe NFP der Malteser Gesundheitsförderung und Prävention bietet hier ein Netzwerk von Beraterinnen eine standardisierte Beratung zum Erlernen der Methode an. Nach dem Prinzip der doppelten Kontrolle muss der Eisprung immer durch zwei Parameter bestätigt werden, die als unfruchtbar deklarierten Tage beginnen immer nach dem Parameter, bei dem dies später erfolgt. In der Regel wird der Zyklusverlauf durch Messung der Basaltemperatur (s. Kasten „Messung der Basaltemperatur“ und Tabelle 3) und die Untersuchung des Zervixschleims verfolgt. Die Zervix (Gebärmutterhals) produziert zu Beginn des Zyklus nur wenig, rund um den Eisprung dagegen viel flüssig-glasigen „spinnbaren“ (fadenziehenden) Schleim, der im weiteren Verlauf cremiger, fester, oder klumpiger wird. Der Zervixschleim wird dabei nicht am Muttermund selbst, sondern am Scheidenausgang untersucht, wo er mit zunehmender Verflüssigung austritt. Alternativ kann die Frau den Gebärmutterhals ertasten. Er ist zu Beginn des Zyklus fest geschlossen und ragt in die Scheide hinein, zum Eisprung hin wird er weich, öffnet sich leicht und ist nach hinten gezogen.