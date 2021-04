Impfende Apotheker – Deutschland zieht nach

Unsere europäischen Nachbarn sind Deutschland schon einen großen Schritt voraus: Grippeschutzimpfungen sind zum Beispiel in Irland bereits seit zehn Jahren in Apotheken möglich. Weitere Länder wie die Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Portugal schlossen sich in den darauffolgenden Jahren an. In einem Bericht des deutschen Bundestags von 2018 wird deutlich, dass in den jeweiligen Ländern zu Beginn eine generelle Ablehnung vonseiten der Ärzteschaft herrschte, welche in den Folgejahren allerdings durch die damit verbundenen Vorteile abflachte. In diesen Ländern konnte ein Anstieg der Grippeschutzimpfungen beobachtet werden. Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass sich die Durchimpfrate erhöht hat und dass dieses vereinfachte Impfangebot durch die Apotheken auch von Personen genutzt wird, die sich zuvor haben gar nicht impfen lassen. In Portugal beispielsweise werden mittlerweile etwa 600.000 Personen in mehr als 2.000 Apotheken des Landes jährlich gegen die Grippe geimpft1.