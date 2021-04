Spahn: Impfen im Supermarkt ist heute schon möglich

Die Corona-Impfkampagne nimmt Fahrt auf: Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist am gestrigen Mittwoch erstmals mehr als 1 Prozent der Menschen in Deutschland an einem Tag gegen COVID-19 geimpft worden. Etwa 70 Prozent der Impfungen erfolgten in den Arztpraxen, 30 Prozent in Impfzentren.