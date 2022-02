Schon im Dezember des letzten Jahres berichtete die Nachrichtenagentur dpa, dass das Biotechnologieunternehmen „Afrigen Biologics and Vaccines“ sich bereits in einer entscheidenden Phase bei der Entwicklung von Afrikas erstem eigenem Corona-Impfstoff befinde. Dieser soll das mRNA-Präparat von Moderna nachahmen und damit die Abhängigkeit von der Pharma-Industrie mindern, hieß es. Anfang 2024 sollen die Mittel marktreif sein. Dabei will Afrigen die beiden derzeit zugelassenen mRNA-Präparate von Moderna und Biontech/Pfizer nicht nur kopieren, sondern auch verbessern: Ziel sei ein gefriergetrockneter Impfstoff, der keine Kühllagerung erfordert, wurde vergangenes Jahr erläutert. Der neue Impfstoff werde nicht patentiert werden, sondern eine Art Open-Source-Technologie sein, erklärte Afrigens Geschäftsführerin Petro Terblanche. Unterstützt wird das Projekt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem UN Medicines Patent Pool (MPP) sowie der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC)

Jetzt ist das Projekt für einen patentfreien Corona-Impfstoff aus Afrika nach Angaben der WHO bereits besser vorangekommen als erwartet: Das Forschungs- und Fertigungszentrum (manufacturing hub) in Südafrika habe innerhalb weniger Wochen einen Impfstoffkandidaten auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie produziert, berichtete die WHO in Genf.