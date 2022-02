Endlich Impfstoffgerechtigkeit – oder Konkurrenzkampf?

Container nach Afrika zu verschiffen, scheint also nicht die Art Technologietransfer zu sein, die sich die Hilfsorganisation erhofft hatte: „Die Behauptung Biontechs und der Bundesregierung, bestehende Hersteller im globalen Süden seien nicht in der Lage, COVID19-Impfstoffe herzustellen, halten wir schlichtweg für falsch.“ Mehr noch: Vergangene Woche hätten die Tageszeitung „Die Welt“ und das „British Journal of Medicine“ enthüllt, wie die von Biontech finanzierte maltesische Siftung „Kenup“ Lobbyismus gegen den „Technology Transfer Hub“ der WHO in Südafrika betrieben haben soll: Die Stiftung soll an mehrere afrikanische Regierungen geschrieben haben, das WHO-Projekt zur Entwicklung eines patentfreien Impfstoffs müsse „umgehend beendet werden“.

Kenup unterstützt Biontech beim Aufbau der afrikanischen Produktionsstätten, für die das gemeinnützige WHO-Projekt eine potenzielle Konkurrenz darstellt, erläutert Ärzte ohne Grenzen. Wie die EU-Kommission erklärt, sei das Projekt von Biontech Teil eines größeren Ziels: „Bis 2040 will die Afrikanische Union erreichen, dass 60 Prozent der auf dem Kontinent verwendeten Impfstoffe auf dem Kontinent hergestellt werden. Die Europäische Union unterstützt dieses Ziel voll und ganz.“

Heute beginnt in Brüssel ein Gipfel zwischen Europäischer und Afrikanischer Union. Zuvor kamen am Mittwoch in Marburg auf Initiative der Kenpp-Stiftung Staats- und Regierungschefs aus der Afrikanischen Union mit führenden Vertretern der WHO, EU-Institutionen und Biontch-CEO Ugurm Şahin zusammen. „Bei der Initiative geht es in erster Linie um Impfstoffgerechtigkeit. Die Impfstoffe aus den neuen Fabriken werden zu nicht gewinnorientierten Preisen ausschließlich an afrikanische Länder verkauft“, erklärte von der Leyen. Die Biontech-Fabriken könnten zudem innerhalb von Wochen auf die Herstellung verschiedener Impfstoffe umgestellt werden. Es könnte sich also um eine afrikanische Lösung für Krankheiten handeln, an denen derzeit Millionen Menschen sterben, sagte sie. Man blicke auf eine Partnerschaft, die sowohl Afrika als auch Europa zugutekomme.