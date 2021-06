Biontech soll Formel für Comirnaty freigeben

Erfahrungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna zeigten, dass ein Technologietransfer in nur fünf bis acht Monaten möglich ist. Biontechs Pläne, eine Produktion in Afrika binnen vier bis fünf Jahren aufzubauen, seien deshalb kein Ersatz für eine notwendige kurzfristige Lösung, so die Organisation. Ärzte ohne Grenzen konnte bereits durch eine kurze Recherche zahlreiche Unternehmen in Afrika identifizieren, die mRNA-Impfstoff produzieren könnten. Diese benötigten dafür aber Formel und Technologie und eine gewisse finanzielle und logistische Unterstützung. Weltweit hätten bereits zehn Impfstoffhersteller aus ärmeren Ländern beim mRNA-Transfer-Hub der Weltgesundheitsorganisation konkretes Interesse angemeldet. Doch bisher haben weder Biontech noch Moderna ihre Technologie zur Verfügung gestellt.

„Die Kapazitäten sind vorhanden“, sagt Meike Schwarz, Impfstoff-Expertin bei Ärzte ohne Grenzen. „Je schneller die Unternehmen ihr Know-how teilen, desto schneller können wir diese Pandemie beenden. Und desto besser sind wir für die Zukunft und mögliche kommende Pandemien vorbereitet, weil wir weltweit Produktionskapazitäten haben.“

Daher müsse nun die Politik alle Mittel nutzen und die Unternehmen dazu bringen, ihr Wissen zu teilen. Biontech hat 375 Millionen Euro vom Deutschen Forschungsministerium erhalten sowie einen Kredit über 100 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank.